Büyükşehir Karacasu'yu dinledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları Büyükşehir Belediyesi'nin mobil aracıyla Karacasu'ya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi. Aydın'ın ilçelerini tek tek dolaşan Büyükşehir tırı, diğer ilçelerde de vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

Karacasu'da vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini dinleyen bürokratlar, onlara Aydın il geneline, Kuracasu'ya ve mahallerine yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Mobil araçta hazır bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin Fen İşleri ve ASKİ dahil birçok biriminin yöneticisi, Karacasu'ya ve mahallelere yapılacak olan yeni yatırımlarla ilgili de vatandaşları bilgilendirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, altyapı ve üst yapı çalışmaları için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi bürokratları vatandaşların isteklerini doğrudan alıp yerine getirdikleri mobil araçla yarın Kuyucak'ta, Çarşamba günü Yenipazar'da, Perşembe günü Çine'de ve Cuma günü de Sultanhisar'da gün boyunca vatandaşlarla bir araya gelecek.