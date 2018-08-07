Büyükşehir Karaova’ya park yapacak

Kuşadası’na bağlı Karaova Mahallesi sakinlerinin mahallelerinde terk edilmiş bir halde bulunan ve bu nedenle adeta pislik yuvasına dönen 7 dönümlük arazi ile ilgili sorun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla çözüldü. Karaova’da yıllardır atıl vaziyette duran ve adeta pislik yuvasına dönen arazi halkın isteği ile yeşil alan oluyor.

Geçtiğimiz yıl 200 kişilik imza toplayan mahalle sakinleri sorunlarını iletmek üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne giderek durumu anlatan bir dilekçe sundu. Başkan Çerçioğlu hemen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığına talimat vererek bölgenin incelenmesini istedi. Bürokratlar hemen alana giderek inceleme yaptı. Alana ilk olarak Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı iş makineleri girerek bölgenin temizliğini yapıyor. 1 hafta gibi kısa bir sürede düzenlemesi bitirilecek alanda bu kez de park için projelendirme çalışması yapılacak. Projenin tamamlanmasının ardından da parkın yapımına hemen başlanılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz,” Burası hafriyat dökümünün olduğu tescil harici bir alan. Site sakinleri bu sorunu düzeltmemiz için bize ulaştılar. Biz bu alanın Büyükşehir’e ait olduğunu tespit ettik. Sonra konuyu Sayın Başkanımıza ilettik. Başkanımız sorunun çözümü için hemen hareket edin talimatı verdi. Biz de talimatları doğrultusunda hemen çalışmalara başladık. Büyükşehir belediyesi olarak daire başkanlarından, bürokratlardan, meclis üyelerinden, işçisine kadar sürekli sahada halkın isteği doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Sorunları çözüyoruz. Başkanımızın desteğiyle de görev süremizin sonuna kadar ve yeni dönemde de sorunları çözmeye devam edeceğiz” dedi.