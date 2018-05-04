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04 Mayıs 2018 07:54

Büyükşehir Kardeşköy ve Kuyulu’yu dinledi

Vatandaşları mahallerinde dinlemek için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmeye devam edilen "Büyükşehir Sahada" uygulaması kapsamında Efeler’de yaşayan vatandaşlar dinlendi.

Büyükşehir Kardeşköy ve Kuyulu’yu dinledi

04 Mayıs 2018 07:54


Kardeşköy ve Kuyulu mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelinirken, vatandaşlara mahallelerine yapılan hizmetlerle ilgili de bilgi verildi.


"Büyükşehir Sahada" uygulaması kapsamında Aydın’ın bütün ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelinirken dün de Efeler ilçesi dinlendi. Mahallelere ASKİ’nin ve büyükşehir belediyesinin yaptığı hizmetler anlatılırken, toplantılarda vatandaşların talepleri de değerlendirilmek üzere dinlendi.


Mahallelerine kadar gelinip yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verilen ve taleplerini ileten vatandaşlar uygulama için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler. Başkan Çerçioğlu ise Aydın’ın bütün mahallerinin tek tek dolaşılacağını ve uygulamanın durmaksızın süreceğini söyledi.




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