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02 Haziran 2018 14:51

Büyükşehir Kültür Merkezleri’nde masa tenisi turnuvası heyecanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan kursiyerler, masa tenisi turnuvasında birbirleriyle yarıştı.

Büyükşehir Kültür Merkezleri’nde masa tenisi turnuvası heyecanı

02 Haziran 2018 14:51

Başarılı olan kursiyerlere çeşitli armağanların verildiği yarışma çekişmeli maçlara sahne oldu.


Adnan Menderes Çocuk Kültür Merkezi’nde düzenlenen masa tenisi turnuvasına 17 ilçedeki kültür merkezlerinden onlarca çocuk katıldı. Yıl boyu düzenlenen birbirinden eğlenceli ve öğretici kurslara katılan kursiyerler düzenlenen etkinlikle eğlenceli zaman geçirdiler.


Masa tenisi turnuvasında hem eğlenip hem de başarılı olmak için ter döken çocukları tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çocuklarımız yıl boyu kurslara katılıp bilgilerini arttırdılar. Hayat boyu başarılı olmak için küçük yaşta verilen eğitimin yerini hiçbir şey tutamaz. Çocuklarımız yıl boyu kültür merkezlerinde düzenlediğimiz kurslara katılıp hayata biraz daha hazırlandılar. Bugün de eğlenceli bir etkinlikte birbirleriyle yarışıp keyifli vakit geçirdiler. Turnuvaya katılan bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.




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