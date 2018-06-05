Büyükşehir Kültür Merkezlerinin yaz dönemi kurs kayıtları başladı

Çocuklara ve yetişkinlere hitap eden, her geçen yıl artan kursiyer sayısıyla Türkiye’ye örnek olan etkinliklerde bu yıl da binlerce kursiyer zamanlarını değerlendirip istedikleri kurslara devam edebilecekler.

Kayıtların 14 Haziran’a kadar devam edeceği kurslar tamamen ücretsiz olarak düzenleniyor.

Etkinliklerde 7-14 yaş arası çocuklar için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gitar, bağlama, satranç, resim, keman, bale, ahşap boyama, İngilizce, drama, halk oyunları, masa tenisi, futbol, basketbol, voleybol, tenis, badminton ve jimnastik kulüpleri yer alacak.

Yetişkin kursiyerlerin de unutulmadığı kültür merkezlerinde pilates, halk oyunları, resim, alevle cam işleme, ahşap boyama, İngilizce, bağlama, gitar, ney, masa tenisi ve yoga kursları düzenlenecek.

Ayrıca kültür merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Deney Evi’nde çocukların bilime olan ilgilerini arttırmak, bilgiyi kaynağından öğrenmelerini sağlamak, yaparak-yaşayarak öğrenmelerine fırsat tanımak için uygulamalı birçok aktivite her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilecek.

Kayıtların başlamasıyla birlikte yüzme başta olmak üzere bazı kursların yoğun ilgiden dolayı kayıtları dolmak üzere.

Diğer taraftan kültür merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezlerinde de gençlerin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilecekleri kültürel ve sosyal etkinlikler de düzenleniyor.