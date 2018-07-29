Büyükşehir, kültürleri kaynaştırdı

Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali dün akşam Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen gösterilerle sona erdi.

Makedon ve Rumeli göçmenlerinin kültürlerinin yaşatıldığı festival sürecince dans gösterileri düzenlenip birbirinden değerli sanatçılar tarafından halk ezgileri seslendirildi.

Aydın Büyükşehir Uluslararası Makedon ve Rumeli Göçmenleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen festival süresince İncirliova Meydanı, Efeler ilçesinde Çeştepe, Kuşadası, Didim, Söke ve Atatürk Kent Meydanı buluşma yerleri oldu.

25 Temmuz günü Çeştepe’de folklor gösterilerinin yanı sıra ünlü balkan göçmeni sanatçı Arif Şentürk unutulmaz bir konser verdi.

Festivalin son günü Aydın Atatürk Kent Meydanı’ndaki etkinliklerle heyecan doruğa çıktı. Sahneye ilk olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Dansları Grubu çıkıp Aydın yöresi halk danslarından örnekler sundu. Daha sonra Çamdibi Bandosu birbirinden güzel ezgileri seslendirdi.

Rumelili Yakup ve İzmir Karşıyaka Folklor Grubu’nun gösterisiyle devam eden gece, Makedonya Kud Jane Sandanski Grubu folklor oyunları ile "Tajci Markova ve Fazli"nin gösterileriyle devam etti. Gecenin sonunda ise festivale katılan tüm gruplar final gösterisi gerçekleştirdi. Gece boyunca birbirinden güzel halk oyunları ve şarkılarla göçmenlerin kültürlerinden kesitler sunulurken Aydınlılar kendilerine unutulmaz bir gece yaşatıp kültürleri buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Geceye resmi konuk olarak katılan Makedonya’nın Novaci Belediye Başkanı Lyube Kuzmanovski ile Mogila Belediye Başkanı Yasmina Gulevska teşekkür konuşması yaparken festivalin ikili ilişkileri üst seviyeye çıkarttığını söylediler.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın’da farklı kültürlerin bir arada yaşadığını söylerken "4 gün boyunca Makedonya ve Rumeli göçmenlerimizin halk danslarıyla ezgileriyle kültürlerine ortak olduk. Göçmenlerimizle buluştuğumuz festival boyunca gördük ki bizler bu topraklarda kaynaşmışız, kardeş olmuşuz. Farklı kültürlerimizi buluşturduğumuz festivallerimiz devam edecek" diye konuştu.