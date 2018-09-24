Büyükşehir Kuşadası'nın denizden fotoğrafını çekti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın tüm ilçelerinde sürdürdüğü alt ve üst yapı çalışmalarına devam ederken, bir yandan da turizmi ile ön planda olan ilçelerde yeni sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

2 yıl önce dalış turizmini cazip hale getirmek ve resif olarak kullanılmak üzere Airbus A300 yolcu uçağını Kuşadası Körfezi'nde batırarak turizme büyük katkı yapan Başkan Çerçioğlu, Kuşadası'nda 12 ay boyunca turizmin canlı kalması için kolları sıvadı. Çerçioğlu'nun talimatı ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, denizden Kuşadası sahillerini tarayarak iyileştirilmesi gerekenleri ve uygulanacak projeleri tespit etti.

Aydın'ın Büyükşehir olmasıyla birlikte Kuşadası plajlarının işletmesini alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, o günden bugüne çok önemli projelere imza atarak hem yerli hem yabancı turistlerden tam not aldı.

Dev uçak batırılmasının yanı sıra Kuşadası'nın önemli caddelerinde sıcak asfalt çalışmaları yapan Kuştur'dan Kadınlar Denizi'ne, Sevgi Plajı'na kadar birçok sahili sürekli olarak hem karadan hem de denizden temizleyerek standartlarını yükselten büyükşehir belediyesi, 100'e yakın modern duş, soyunma kabini, büfe ve tuvalet ünitesiyle de tatilcilerin taleplerini karşıladı.

Başkan Çerçioğlu, Kuşadası'nda sadece yaz mevsiminde yaşanan turist yoğunluğunu 12 aya yaymak için bu kez kolları erken sıvadı. Yaz mevsiminin sona erdiği bugünlerde Başkan Vekili Evrim Karakoz ve Denizcilik Daire Başkanı Barış Tarım'ı görevlendiren Başkan Çerçioğlu, Kuşadası'nın denizden fotoğrafını çektirdi.

Denizcilik Daire Başkanı Barış Tarım ile birlikte denizden Kuşadası'nda bir seyahat yaptıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz,” Kuşadası Türkiye'de turizmin başladığı yer Kuşadası turizminin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyeli tekrar nasıl arttırabiliriz, Kuşadası'nı dünyanın en iyi turizm merkezleri seviyesine nasıl tekrar getirebiliriz diye Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Kısa ve uzun vadede planlamalarımız var. Bu anlamda bugün Kuşadası'na denizden bakıp özellikle sahillerde yapacağımız iyileştirmeler, uygulayacağımız projeler için ön çalışma yaptık. Bugün hava çok güzel Eylül ayının sonları olmasına rağmen denize girenler gördük. Bu çok güzel, daha da güzel olsun. Kuşadası turizmi sadece yaza denize, güneşe dönük değil 12 ay devam eden bir turizm olsun diye uğraşıyoruz. Bu anlamda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun da çok destekleri oluyor. Ona da çok teşekkür ediyoruz” dedi.