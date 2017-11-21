Büyükşehir Muşlu öğrencileri ağırladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere Adnan Menderes Parkında yemek ve çeşitli hediyeler verildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ildeki 15 yaş ve altı 50 bin katılımcı öğrencinin Türkiye’nin farklı şehirlerini ziyaret etmesini amaçlayan ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında Muş’tan ikinci grup olarak Efeler diyarı Aydın’a 100 öğrenci geldi. Proje kapsamında gelen ilk grup öğrenciyi yine Büyükşehir Belediyesi Aydın Tekstil Park’ta ağırlamıştı.

Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Vicdan Çetav ’ın da katıldığı yemekte öğrenciler, “Aydın’ı çok beğendik. Aydın merak ettiğimiz illerin başında geliyordu. Bizleri güzel bir şekilde ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederiz” dedi.

Öğrenciler Aydın ilinin tarihi ve turistik yerlerini gezerek bilgi aldılar.