Büyükşehir sahada Aydınlıları dinliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların taleplerini dinlediği ve bu talepleri ivedilikle yerine getirdiği "Büyükşehir Sahada" uygulamasına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlarla her yerde buluşabilmek için özel olarak dizayn edilen büyükşehir TIR'ı, vatandaşların taleplerini dinlemek için bu kez Nazilli'ye geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları, büyükşehrin mobil aracında vatandaşları ağırlarken onların taleplerini dinledi ve çözüm üretti. Büyükşehir Belediyesi bürokratları Nazilli İstasyon Meydanı Uzun Çarşı girişindeki mobil araçta yarın da vatandaşların taleplerini dinlemeye devam edecek.

Nazillili muhtarlar ve vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden ve büyükşehir bürokratlarının mobil araçla ayaklarına kadar gelmelerinden çok memnun olduklarını belirttiler. Pırıl pırıl bir Aydın'da yaşamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyip daha fazla yolun asfaltlanmasını talep eden vatandaşlar, yapılan yollar için de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini ilettiler. Vatandaşlar ayrıca, kendilerinin ulaşım sorununu büyük ölçüde çözen Sarı Civcivlerden memnun olduklarını belirterek sayılarının daha da arttırılması talep ettiler.