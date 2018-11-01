İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir sahada Aydınlıları dinliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların taleplerini dinlediği ve bu talepleri ivedilikle yerine getirdiği "Büyükşehir Sahada" uygulamasına devam ediliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların taleplerini dinlediği ve bu talepleri ivedilikle yerine getirdiği "Büyükşehir Sahada" uygulamasına devam ediliyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlarla her yerde buluşabilmek için özel olarak dizayn edilen büyükşehir TIR'ı, vatandaşların taleplerini dinlemek için bu kez Nazilli'ye geldi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları, büyükşehrin mobil aracında vatandaşları ağırlarken onların taleplerini dinledi ve çözüm üretti. Büyükşehir Belediyesi bürokratları Nazilli İstasyon Meydanı Uzun Çarşı girişindeki mobil araçta yarın da vatandaşların taleplerini dinlemeye devam edecek.


Nazillili muhtarlar ve vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden ve büyükşehir bürokratlarının mobil araçla ayaklarına kadar gelmelerinden çok memnun olduklarını belirttiler. Pırıl pırıl bir Aydın'da yaşamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyip daha fazla yolun asfaltlanmasını talep eden vatandaşlar, yapılan yollar için de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini ilettiler. Vatandaşlar ayrıca, kendilerinin ulaşım sorununu büyük ölçüde çözen Sarı Civcivlerden memnun olduklarını belirterek sayılarının daha da arttırılması talep ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.