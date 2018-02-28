Büyükşehir sahada Kuşadası ve Efeler’i dinledi

Önceki akşam Kuşadası’nın Soğucak ve Caferli mahalleriyle Efeler’in Pınardere ve Serçeköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelinerek ASKİ’nin ve Fen İşleri’nin yaptığı hizmetlerle ilgili vatandaşlar bilgilendirildi ve vatandaşların talepleri dinlendi.

Büyükşehir yetkilileriyle mahallelerin sorunlarını konuşan vatandaşlar, uygulamadan memnun kaldıklarını belirttiler.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, "Büyükşehir Sahada" uygulamasının durmaksızın devam edeceğini ifade ederken vatandaşların taleplerini dinlemek için sürekli sahada olduklarını söyledi. Çerçioğlu "Günde 18 saat çalışıyoruz. Aydın’da adım atılmadık yer bırakmıyoruz" diye konuştu.