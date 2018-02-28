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28 Şubat 2018 13:17

Büyükşehir sahada Kuşadası ve Efeler’i dinledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın tüm ilçelerinde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlemek için gerçekleştirdiği "Büyükşehir Sahada" uygulaması kapsamında Kuşadası’nda vatandaşlarla bir araya gelip mahallelerin sorunlarını dinledi.

Büyükşehir sahada Kuşadası ve Efeler’i dinledi

28 Şubat 2018 13:17


Önceki akşam Kuşadası’nın Soğucak ve Caferli mahalleriyle Efeler’in Pınardere ve Serçeköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelinerek ASKİ’nin ve Fen İşleri’nin yaptığı hizmetlerle ilgili vatandaşlar bilgilendirildi ve vatandaşların talepleri dinlendi.


Büyükşehir yetkilileriyle mahallelerin sorunlarını konuşan vatandaşlar, uygulamadan memnun kaldıklarını belirttiler.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, "Büyükşehir Sahada" uygulamasının durmaksızın devam edeceğini ifade ederken vatandaşların taleplerini dinlemek için sürekli sahada olduklarını söyledi. Çerçioğlu "Günde 18 saat çalışıyoruz. Aydın’da adım atılmadık yer bırakmıyoruz" diye konuştu.




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