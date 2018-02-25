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25 Şubat 2018 08:13

Büyükşehir sahada Nazilli’yi dinledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, "Büyükşehir Sahada" uygulaması kapsamında Nazilli’de vatandaşlarla bir araya gelip mahallelerin sorunlarını dinledi.

Büyükşehir sahada Nazilli’yi dinledi

25 Şubat 2018 08:13


Önceki akşam Nazilli’nin Çobanlar ve Yaylapınar mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelinerek ASKİ’nin ve Fen İşleri’nin mahallelere yaptığı hizmetlerle ilgili vatandaşlar bilgilendirildi ve vatandaşların talepleri dinlendi.


Mahallelere bundan sonra yapılacak olan yatırımlarda bu talepler de değerlendirilecek.


Büyükşehir yetkililerinin doğrudan ayaklarına kadar gelerek kendilerinin fikirlerini sormalarına çok sevinen mahalle sakinleri, uygulamadan oldukça memnun kaldı. Toplantılar mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla yapıldı.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, en ücra yerlerdeki vatandaşlarla bile temasın "Büyükşehir Sahada" uygulamasıyla devam edeceğini belirterek; "Vatandaşlarımızın taleplerini yanlarına giderek dinlemeye devam edeceğiz. Aydın’ın doğusundan batısına her vatandaşımızın talebini dinlemek için sürekli sahadayız" diye konuştu.




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