Büyükşehir sahada projesi aralıksız devam ediyor

Büyükşehir personelleri, vatandaşın ve esnafın istek, öneri ve taleplerini dinleyip en kısa sürede çözüme ulaştırmak için aralıksız çalışıyor.

Vatandaşlardan gelen tüm mesajları incelediğini belirten Başkan Çerçioğlu, “2014 yerel seçimlerinden bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Her zaman söylüyorum bizim felsefemiz halk ister büyükşehir yapar. Vatandaşlarımız bize iletecek, biz yerine getireceğiz. 17 ilçenin tamamında çalışıyoruz. Ayak basmadık mahalle bırakmayacağız. Gelen taleplerin en kısa sürede değerlendirilmesi için tüm bürokratlarıma talimat verdim” dedi.

Yerinde hizmeti amaçlayan, Büyükşehir Sahada projesinden memnun olduklarını dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini ilettiler.