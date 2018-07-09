Büyükşehir sahilleri güzelleştiriyor

Bir taraftan sahillere modern üniteler yerleştirip tatilcilerin temel ihtiyaçlarını gideren büyükşehir belediyesi, bir taraftan da modern sahiller için çalışmaya devam ediyor.

Yaz başından itibaren rutin aralıklarla sahillerin kumları özel makinelerle temizlenip taşlar öğütülürken kumların kalitesinin de üst seviyede kalması sağlanıyor. Sahilleri sürekli olarak hem karadan hem de denizden temizleyerek sahillerin standartlarını yükselten büyükşehir belediyesi, 100’e yakın modern duş, soyunma kabini, büfe ve tuvalet ünitesiyle de tatilcilerin taleplerini karşılıyor.

Sorumluluk alanındaki sahilleri, tatilcilerin güneşten korunmaları için rengârenk binlerce şemsiyeyle donatan büyükşehir belediyesi, şemsiyelerin de vatandaşlar tarafından ücretsiz kullanımını sağlıyor.

Kuşadası’na İki Mavi Bayrak daha

Büyükşehir belediyesinin temizlikle ilgili gayretleri, geçen yıl Kadınlar Denizi’ne temizliğin ve kaliteli hizmetin simgesi olan Mavi Bayrağı kazandırmıştı. Bu yıl ise büyükşehir belediyesinin hizmeti ile Kuştur Sahili’ne ve Sevgi Plajı’na da Mavi Bayrak kazandırıldı. Böylelikle geçen yıl büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanına geçen plajlardan üçüne kısa sürede Mavi Bayrak alınmış oldu.

Sevgi Yolu yeni buluşma noktası oldu

Diğer taraftan Davutlar sahil şeridi boyunca uzanan Sevgi Yolu da yenilenerek vatandaşların yürüyüş yapıp bisiklet binebildikleri bir buluşma noktası haline getirildi. Ayrıca yol üzerindeki çeşitli noktalara spor aletleri konularak vatandaşların spor yapmaları da sağlandı.

Modern bir yürüyüş ve bisiklet yolu inşa edilen Sevgi Yolu, özellikle akşamüzerleri ve akşamları yürüyüş yapan ve bisiklete binenlerle dolup taşıyor. Tatilciler ve site sakinleri yoğun olarak kullandıkları Sevgi Yolu’nu modern bir hale getirdiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorlar.

’Kuşadası’nı kalkındırıyoruz’

Türkiye’de tatil denildiğinde akla ilk gelen tatil beldelerinden olan Kuşadası’nda turizmi canlı tutmak için her türlü çalışmayı yürüttüklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Yaptığımız çalışmalarla Kuşadası sahillerini parmakla gösterilir hale getirdik. Misafirlerimizin her türlü konforunu sağlamak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Tüm tatilcileri temizliğin simgesi Mavi Bayraklı sahillerimizde doya doya tatillerini yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.