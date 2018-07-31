Büyükşehir sel felaketine anında müdahale etti

Meteoroji’nin aşırı yağış tahminine göre hazırda bekletilen ekipler, yapılan ihbarlara anında müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.

Nazilli’nin Demirciler, Kestel, Kozdere, Kuşçular, Ovacık; Buharkent’in Kızıldere ile Kuyucak’ın Kayran, Çobanisa, Yöre, Pamucak mahallelerinde aşırı yağan yağmur sele neden olurken Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sabaha kadar aralıksız çalışarak vatandaşlara yardımcı oldu. Devrilen ağaçlar ekipler tarafından kaldırılıp kapanan yollara anında müdahale edildi.