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31 Temmuz 2018 11:43

Büyükşehir sel felaketine anında müdahale etti

Aydın’ın Nazilli, Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde dün aşırı yağışlar sonrası sel yaşanırken Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmasıyla bir felaket önlendi.

Büyükşehir sel felaketine anında müdahale etti

31 Temmuz 2018 11:43

Meteoroji’nin aşırı yağış tahminine göre hazırda bekletilen ekipler, yapılan ihbarlara anında müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.


Nazilli’nin Demirciler, Kestel, Kozdere, Kuşçular, Ovacık; Buharkent’in Kızıldere ile Kuyucak’ın Kayran, Çobanisa, Yöre, Pamucak mahallelerinde aşırı yağan yağmur sele neden olurken Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sabaha kadar aralıksız çalışarak vatandaşlara yardımcı oldu. Devrilen ağaçlar ekipler tarafından kaldırılıp kapanan yollara anında müdahale edildi.




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