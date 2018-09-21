Büyükşehir Sınırteke'ye el attı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla İncirliova'nın Sınırteke Mahallesinde sıcak asfalt, yağmur suyu hattı ve ilave içme suyu şebekesi yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile başlayan ve kendisinin de yakından takip ettiği ve sürekli bilgi aldığı İncirliova İlçesi Sınırteke Mahallesi'ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Altyapı ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri Sınırteke'ye bin 500 metrekare yağmur suyu hattı ile 3 bin metrekare ilave içme suyu şebeke hattı döşerken, Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü Ekipleri de mahallenin yolunu genişleterek, 17 bin 500 metrekarelik yolu sıcak asfaltla buluşturuyor.

Sınırteke Mahalle Muhtarı Davut Çetinkaya, ne zaman Özlem Çerçioğlu'nun yanına bir ihtiyaç için gitseler anında çözüm bulduklarını belirterek, “Yolumuz dar ve bozuktu. Büyükşehir belediyemize dilekçemizi verdik. Özlem Başkanımız sağ olsun anında çalışmaları başlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ekipler çok titiz ve iyi çalışıyor, yolumuz çok mükemmel oluyor. Vatandaş da çok mutlu. Özlem Başkandan çok memnunuz. Ne zaman yanına gitsek ihtiyaçlarımıza anında cevap veriyor. İnşallah bir dahaki dönemde kendisini Başkan olarak görmek istiyoruz” dedi.