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30 Mayıs 2018 09:37

Büyükşehir Söke’de üst yapı çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla Söke’nin Yenikent Mahallesi’nde sıfırdan açılan Faik Kocagöz Caddesi’nde zemin güçlendirme çalışmalarının ardından kaldırım çalışması ve asfaltlama yapılıyor.

Büyükşehir Söke’de üst yapı çalışmalarına devam ediyor

30 Mayıs 2018 09:37


Yenikent Mahallesi’nde trafiği rahatlatacak olan Faik Kocagöz Caddesi sıfırdan açıldı. Bu yolun açılmasından dolayı Yenikent Mahallesi sakinleri olarak çok mutlu olduklarını belirten Muhtar Mehmet Dikici, “Yaklaşık 4- 5 bin aracın kullanıldığı bir yol burası. Faik Kocagöz Caddesi’nin açılması demek bu trafiği rahatlatmak demek. Yapılması bizim için çok iyi oldu. Buradan Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz kendilerinden ne talep ediyorsak yapılıyor. Yapılmayan bir şeyimiz kalmadı.” dedi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli’de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Akkentli, “Faik Kocagöz Caddesi önemli bir cadde. Söke’nin hastane bağlantısını sağlayacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla Söke’nin merkezindeki yolları asfaltlamaya devam ediyoruz. Şu anda zemin güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu yolu iş makinalarıyla sıfırdan açtık daha önce kullanılmıyordu. Üst bölüm kullanılıyordu. İmar planında üst bölüm yol olarak geçmiyor. Büyükşehir ekipleri orada da düzenleme çalışmaları yapıyor. Yolumuzu kısa zamanda sıcak asfalta kavuşturmayı istiyoruz. Burada vatandaşlarımızın önemli yatırımları oldu. Hareketlenen bir bölge burası. Kaldırım çalışmasının ardından bir an önce sıcak asfaltını dökerek yolumuzu açmak istiyoruz” dedi.




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