Büyükşehir Söke’de üst yapı çalışmalarını sürdürüyor

Bir süredir devam eden alt yapı çalışmaları bitmiş, kaldırım ve asfalt alt dolgusu yapılmıştı. Asfaltlamada son aşama olan sıcak serim işlemi de başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, sıcak asfalt serim işlemini yerinde inceledi. Esnafla bir süre sohbet eden Akkentli daha sonra; “Albayrak Caddesi’ndeki çalışmaların son aşamasındayız. 3. kat asfaltını atıyoruz. Toplamda 10 bin metrekareye yakın bir asfalt çalışması yapıyoruz burada. Daha önce kaldırımlarımız yenilendi. Albayrak Caddesinin sonunda da Demokrasi Meydanının düzenlenmesi var bununla birlikte çalışmalarımızı bitireceğiz” diye konuştu.

Bölge Koordinatörü Akkentli yolu ve kaldırımları esnafların istediği şekilde karşılıklı görüş alışverişi şeklinde yaptıklarına değinerek,” Bize gösterdikleri müsamahan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böyle büyük bir projenin tamamlanması bizi mutlu ediyor. Burada son asfaltı tamamlıyoruz. Allah nasip ederse ışıklandırma ve çizgi çalışmalarını bayramdan önce bitirip yolumuzu bayrama hazır hale getireceğiz. Söke’mize hayırlı olsun güle güle kullansın vatandaşlarımız” dedi.

Albayrak caddesi üzerindeki esnaflar ise; “ Çok güzel oldu, daha önce yoldan geçilmiyordu. Kaldırımlar dardı. Şu an kaldırımlarımız asfaltımız çok güzel oldu. Başkanımızın hizmeti dört dörtlük. Gittiğimiz gördüğümüz her yer de onun emeği var. Nereye gidersek gidelim onun hizmeti var. Helal olsun Allah razı olsun.” diye konuştu.