Büyükşehir Söke’de üst yapı çalışmalarını sürdürüyor

Aydın genelinde vatandaşlar ve muhtarlardan talepler doğrultusunda hazırlanan projelerle çalışmalarını sürdürüyor. Söke’de girilmedik cadde bırakmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri son hız çalışmalarına devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun Söke ve Cumhuriyet Mahallesine yaptığı hizmetlerden dolayı memnun olduğunu dile getiren Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ali Kemal Karabıyık; “İnsanlar iyi hizmete layık. Bu konuda Özlem Başkana çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Meydanı,Sanayi Demokrasi Meydanına bağlayan Albayrak Caddemiz,sonra Koçlar Caddemiz, Koçlar Caddesinden sonra Köprübaşını Demokrasi Meydanına bağlayan Albayrak Caddesi ve devamı olan Muradiye Caddemiz şimdi de Atatürk Caddemizde çalışmalar var. Cumhuriyet Mahallesi muhtarı olarak bunca çalışmalardan sonra Ben Özlem Başkandan daha ne isteyeyim” dedi.

Öte yandan Mahalle sakinleri,” Yollarımız çok kötüydü yağmur çamur şimdi çok güzel olacak kaldırımlar yürüme yolları. Özlem Başkandan Allah Razı olsun bütün sorunlarımızı çözüyor Her türlü yardımı yapıyor. Bizim caddemiz bira göz ardı edilen bir caddeydi. Yıllardır kimse ilgilenmedi. Özlem başkan çok ilgilendi önce bayanlar geldi nasıl istiyorsunuz öyle yapalım dediler. Böyle hizmet görmedik. Allah razı olsun hava alanı gibi caddemiz oldu. Kaldırımlarda yapılıyor. Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Fatih bizim mahallenin evladı. Ne istediysek hemen aradı açtı telefonu söyledi hepsi oldu. Böyle hizmet edeni kim sevmez” dediler.