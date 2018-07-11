Büyükşehir Söke’de üst yapı çalışmalarını sürdürüyor

Aydın’ın önemli ilçelerinden biri olan Söke’nin Yenicekent Mahallesi’nin en işlek caddelerinden olan Faik Kocagöz Caddesi’nde vatandaşların beklediği çalışma başladı. Başkan Çerçioğlu Söke’ye yeni bir yol daha kazandırarak trafiği rahatlatacak önemli bir adım attı.

Yenikent Muhtarı Mehmet Dikici, yolun açılmasından dolayı Yenikent Mahallesi olarak

çok mutlu olduklarını belirterek, yaklaşık 4 5 bin aracın kullandığı bir yol olduğunu ifade etti. Dikici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Faik Kocagöz caddesinin açılması demek bu trafiği rahatlatmak demek. Yapılması bizim için çok iyi oldu. Buradan Belediye başkanımı Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Biz kendilerinden ne talep ediyorsak yapılıyor. Yapılmayan bir şeyimiz kalmadı”

Söke’ye yapılan tüm hizmetleri yerinde takip eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, yapılan çalışma ile ilgili bilgi verdi. Faik Kocagöz Caddesi’nin Söke’nin hastane bağlantısı sağlayan önemli bir cadde olduğunu dile getiren Akkentli, vatandaşların da bu bölgede önemli yatırımlar yaptığını anlattı. Akkentli, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla Söke’nin merkezindeki yolları asfaltlamaya devam ediyoruz. Bu yolu iş makinalarıyla sıfırdan açtık. Daha önce kullanılmıyordu. Üst bölüm kullanılıyordu. İmar planında üst bölüm yol olarak geçmiyor. Büyükşehir ekipleri orada da düzenleme çalışmaları yapıyor” dedi.

Caddenin çok güze olduğunu belirten vatandaşlar, “Uzun süre yolun sağında solunda çalıştılar. Beton döktüler kepçeler kamyonlar iş makinaları çalıştı. Ne oluyor ne ortaya çıkacak diye baktık bekledik. Sonrasında sıcak asfalt kaplanınca muhteşem bir eser çıktı Ortaya. Hani derler ya yaparsa topuklu Efe yapar diye çok doğru bir söz. Kaldırım yapılıyor orta refüj yapılıyor. Çok hızlı çalışılıyor. Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum” dediler.