Büyükşehir temizlik çalışmalarını Ortakçı'da sürdürdü

Aydın'ın 17 ilçesinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara hizmet götüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent Ortakçı Mahallesi'nde vatandaşların temizlik talebini yerine getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü temizlik faaliyetlerine Buharkent ilçesine bağlı Ortakçı Mahallesi'nde devam etti. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatları doğrultusunda modern yollarla buluşan, ASKİ tarafından içme suyu ve kanalizasyon sorunu ortadan kaldırılan Ortakçı Mahallesi'nde bu kez detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir'e bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar kapsamında ağaç budama, yabani ot temizliği, çim biçme çalışmaları yapıldı. Özverili çalışmalarıyla göz dolduran ekipler, cadde ve sokakları süpürerek tertemiz hale getirildi. Temizlenen cadde ve sokaklar arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkandı. Vatandaşlar, Ortakçı Mahallesi'ne yapılan hizmetler nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Büyükşehir belediyesinin çalışmalarından memnun olduğunu söyleyen Ortakçı Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Dinç, ”Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallemizin tüm sorunları çözüldü. Kanalizasyon, içme suyu ve yol hizmetlerinin ardından çevre temizliği de yapıldı. Başta Özlem Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun” dedi.