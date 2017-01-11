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11 Ocak 2017 08:27

Büyükşehir toplu taşıma araçlarını gribe karşı dezenfekte ediyor

Büyükşehir toplu taşıma araçlarını gribe karşı dezenfekte ediyor

11 Ocak 2017 08:27

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı soğukların başlamasıyla birlikte toplu ve kapalı ortamlarda salgın hastalıklara neden olan virüslerin yayılmasını önlemek amacıyla şehir içinde toplu taşıma faaliyetini sürdüren 160 araçta dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kış aylarında ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkları önlemek, hemşerilerimizin daha sağlıklı ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak amacıyla otobüslerin içleri özel temizlik malzemeleriyle dezenfekte ediliyor. Aydınlı vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek bizim asli görevimizdir” dedi.

Özel Halk Otobüslerinden Başkan Çerçioğlu’na Teşekkür
Toplumsal yoğunlukların yaşandığı yerlerde gerekli sağlık tedbirlerinin alınması gerektiğini belirten Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Başkanı Okan Yalçın, “Şehiriçi toplu taşıma araçlarımızın dezenfekte edilmesiyle daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yolcularımızın seyahati sağlandı. Bu çerçevede Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na Aydınlılar ve şoför arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.



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