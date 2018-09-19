Büyükşehir Türk Sanat Müziği Korosu kayıtları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'na kayıtlar devam ediyor. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da koroya kayıt yaptıran koristler, Aydın genelinde konserlere katılıp vatandaşlarla buluşacak.

Yaş sınırının olmadığı elemeleri geçen koristler, Şef Murat Akyüzlü yönetimindeki koroda yer alarak kış dönemi boyunca Aydın genelinde düzenlenen konserlerde sahneye çıkıyor. Her yıl birbirinden güzel konserlere imza atan koro, seyirciler tarafından da oldukça beğeniliyor. Koronun her yaş grubundan ve farklı farklı mesleklerden üyesi bulunuyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olan koroya katılım ücretsiz ve çalışmaları pazartesiyle çarşamba günleri yapılıyor.

Aydınlıları, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kültürel faaliyetlere katılmaya davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kültürel faaliyetlerimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Herkesin yapabileceği, onu uygun bir sanat dalı mutlaka vardır. Bunu ortaya çıkarmak için her yaştan vatandaşımızı korolarımıza, tiyatromuza ve kültür merkezlerimize bekliyoruz. Vatandaşlarımız bir taraftan bir sanat dalıyla uğraşırken bir taraftar da zamanlarını verimli değerlendirip sosyalleşebilirler" diye konuştu.