Büyükşehir üç mahalleyi daha kanalizasyon altyapısına kavuşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan kanalizasyon talep eden Çine ilçesine bağlı Evciler, Karakollar ve Kahraman mahallelerinde kanalizasyon altyapısı çalışmaları eşzamanlı olarak başladı. Çalışmalar tamamlandığında mahalle halkı kanalizasyon hattına kavuşacak. Sağlıklı, sorunsuz ve sürdürülebilir bir altyapı hizmeti sunmak için başlatılan çalışmalar çerçevesinde Evciler 'de 11 bin 277 metre hat çalışması gerçekleştirilecek ve yapılacak olan 530 metrelik terfi hattı ile mahalle kanalizasyon sistemine bağlanacak. Kanalizasyon altyapısı bulunmayan bir diğer mahalle olan Karakollar 'da çalışmalar çerçevesinde 13 bin 964 kanalizasyon ve 1125 metre terfi hattı çalışması gerçekleştirilecek. Kahraman Mahallesinde yapılan çalışmalar kapsamında ise 9569 metre kanalizasyon hat çalışması ve 2559 metre terfi hattı yapılacak.

Evciler, Karakollar ve Kahraman mahallelerinde yapımına başlanan altyapı çalışmalarından dolayı büyük mutluluk duyan vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Taleplerinin hızlıca karşılık bulması ve kanalizasyon altyapısına kavuşacakları için heyecan içerisinde olduklarını ifade eden vatandaşlar uzun yıllardır yaşadıkları altyapı sorunlarını geride bırakacakları için memnuniyetlerini dile getirdi.

“Altyapı sorunu kalmayacak”

Evciler, Karakollar ve Kahraman mahallelerinde yapımına başlanan kanalizasyon çalışmaları başta olmak üzere il genelinde birden fazla noktada devam eden altyapı yatırımlarına değinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, faaliyetlere hız kesmeden devam edileceğini ifade etti. Başkan Çerçioğlu “Halkımızın taleplerini yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yatırım programımız çerçevesinde alt ve üstyapı faaliyetlerimiz aralıksız sürecek” dedi.