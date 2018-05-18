Büyükşehir üst yapı çalışmalarına Kuyucak’ta devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yol ve Bakım Şube ekipleri Kuyucak İlçesi Çamdibi Mahallesi’nde parke kaplama çalışmasına başladı. Kuyucak Çamdibi Mahallesi sakinleri, her yağışta bozulan ve yamalı hale gelen yollarından büyük sıkıntı yaşadıklarını Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Aktaş aracılığı ile Başkan Özlem Çerçioğlu’na iletti. Başkan Çerçioğlu gelen isteği hemen ekiplerine bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından çok memnun olduklarını belirten Kuyucak Çamdibi Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Aktaş, her kış döneminde yollarında yaşadıkları sıkıntıyı Başkan Çerçioğlu’na ilettiklerini kendisinin de kısa sürede sorunlarına çare olduğunu anlattı. Aktaş, “Yolumuzun eski hali yamalı bir görünümdeydi. Her yağışla birlikte bozulmalar oluyordu. Parke taşı olsun istedik ve Özlem Başkanımıza talepte bulunduk. Oda sağ olsun isteğimizi kırmadı. Yolumuzun yapımına başlandı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız yapılması gerekenleri yapıyor. Bundan sonrada hizmetlerinin devamını diliyoruz” dedi.

Eski yollarının sürekli bozulmasından dolayı sıkıntı çektiklerini anlatan Çamdibi sakinleri, ”Eski yola nazaran parke taşı güzel ve sağlam oluyor. Yapılan hizmet çok güzel. Allah Özlem Başkandan razı olsun. Aydın da 600 köy var hizmetlerin bir anda gelmesi kolay değil. Ama Başkanımız hizmetlerimizi en kısa sürede yapmaya çalışıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.