Büyükşehir usta tiyatrocu Veysel Diker'i Aydınlı çocuklarla buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda yazıp yönettiği "Ya Canlılar Olmazsa" adlı çocuk oyunu sahnelenen Diker, pazar günü de çocukların karşısına çıkarak interaktif oyun saatiyle onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Pazar günkü interaktif oyun saatinde çocukları sahneye davet edip onlarla çeşitli yarışmalar gerçekleştiren Diker, çocukları ve ailelerini oldukça eğlendirdi.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen ve ücretsiz olarak izlenen oyunda çocuklar ve aileleri keyifli bir hafta sonu yaşayıp bunun için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.