Büyükşehir vatandaşı dinliyor

Bugün Koçarlı'ya gelen mobil araçta Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratlarıyla buluşan vatandaşlar ve onlarca mahallenin muhtarı taleplerini ilettiler.

Mobil araçta büyükşehir bürokratlarıyla görüşüp mahallesiyle ilgili taleplerini ileten muhtarlardan Dedeköy Muhtarı Ahmet Maraş "Taleplerimizi yerine getirme noktasında bizim hizmet ettiğimiz mahallere kadar gelinip bizlerin dinlenmesini çok iyi karşılıyoruz. Diğer muhtar arkadaşlarımızla birlikte gelip taleplerimizi ilettik. Dedeköy Mahallesi olarak büyükşehirden çok memnunuz, şimdiye kadar taleplerimizin hepsi yerine getirildi. Başkan Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Büyükşehrin, ASKİ'nin, AYBA'nın her taleplerini ivedelikle yerine getirmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Satılar Mahallesi Muhtarı Ramazan Aydın "Tırı çok beğendim, hem biz muhtarlar hem de vatandaşlarımız taleplerimizi Aydın'a gitmeden iletebiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin birimleri her isteğimizi saat kaç olursa olsun hızlı bir şekilde yerine getiriyor. 5 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin birimleriyle hiçbir sıkıntımız olmadı. Mesela suyla ilgili mahallede bir sorun yaşanırsa ASKİ aradığımız saatte gelip sorunlarımızı çözüyor. Yollarımız yapıldı. Sadece benim mahallem değil, bütün mahalleler çok memnun. Özlem Hanım'a çok teşekkür ederiz" dedi.

Mobil araç bugün gün boyu Koçarlı'da kalacak. Mobil araçta yarın Bozdoğan'da, çarşamba günü Söke'de, Perşembe günü Germencik'te ve cuma günü de İncirliova'da vatandaşların ve muhtarların talepleri dinlenecek.