Büyükşehirden 10 Kasım etkinlikleri

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi'yi ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını söyledi.

İlk anma etkinliği 10 Kasım Cumartesi akşamı saat 20'de Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu tarafından "10 Kasım Özel Konseri"yle düzenlenecek. Gecede Atatürk'ün sevdiği ve Türkiye'nin dört bir yöresinden türküler ve şarkılar seslendirilecek.

12 Kasım Pazartesi günü ise Ulu Önder'i anma etkinliği düzenlenecek. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek olan "Gazi Mustafa Kemal'i Anma Gecesi" saat 20'de başlayacak.

16 Kasım Cuma günü saat 20'de ise Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda Şef Murat Akyüzlü yönetiminde "Ata'ya Saygı Konseri" düzenlenecek.

Gazi'yi en iyi yansıtan fotoğrafların seçildiği "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 10-14 Kasım tarihleri arasında Aydınlıları bekliyor olacak.

Ata'yı minnet ve özlemle andıklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları tüm etkinliklere beklediğini ifade etti.