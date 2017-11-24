Büyükşehirden 24 Kasım Öğretmenler Günü sergisi

Sergide 23 öğretmen tarafından yapılan birçok resim, heykel ve seramik eser yer alıyor.

Bir hafta boyunca açık olacak sergide Aydınlı sanatçılar tarafından çeşitli tekniklerle yapılmış 46 resim, heykel ve seramik eser bulunuyor. Serbest çalışmaların yer aldığı “ 24 Kasım Öğretmenler Günü” sergisi tüm vatandaşlar tarafından 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Öğretmenler Günü dolayısıyla açılan sergiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar eserleri dikkatle inceledi. Büyük ilgi ve beğeni toplayan sergide vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na böyle bir sergi düzenlediği için teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.