Büyükşehir'den 29 Ekim'de Athena konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümünü sevilen grup Athena' nın konseriyle kutladı. Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran on binlerce Aydınlı gönüllerince eğlenerek Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 27 Ekim Cumartesi gününden itibaren başladı. Atatürk Kent Meydanı'na kurulan oyun alanında çocuklar keyifli vakit geçirdiler. 29 Ekim günü ise Atatürk Kent Meydanı Gösteri Havuzu'nda Atatürk'ün görüntüleri müzikler eşliğinde ışıklı su perdesine yansıtıldı. Alev şovunun da eşlik ettiği gösteride birbirinden güzel görüntüler oluştu.

Işıklı havuz gösterinin ardından Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 bin Aydınlının alkışlarıyla sahneye gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İşte Türkiye'nin çağdaş, laik, aydınlık yüzü, Türk gençliği" sözleriyle konsere katılanları selamladı. Cumhuriyetin kurulmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere herkesi minnetle andıklarını belirten başkan Çerçioğlu, Cumhuriyeti ayakta tutacak gençlerle de gurur duyduğunu ifade etti.

Sahneye çıkan sevilen grup Athena ise çoğunluğu genç on binlerce Aydınlıya unutulmaz bir gece yaşattı. Herkesçe bilinen şarkılarını seslendiren gruba Aydınlılar da hep bir ağızdan eşlik etti. Aydınlıların unutulmaz bir gece yaşadıkları 29 Ekim kutlamaları Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen havai fişek gösterisiyle son buldu.