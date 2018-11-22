Büyükşehirden ağaçlandırma seferberliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ‘Daha yeşil bir Aydın' sloganıyla il genelinde ağaçlandırma seferberliği başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ı güzelleştirmeye devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ağaçlandırma seferberliğinin startını Buharkent ilçesinde verdi. Çalışmalar kapsamında Şehit Yüzbaşı İdris Afyon Caddesi'ne 120 adet turunç ve zakkum ağacı dikildi. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı cadde üzerinde yapılan ağaçlandırma çalışması, üniversiteli gençleri memnun etti. Çalışmaları yakından takip eden öğrenciler, ağaç dikimi sırasında ekiplere eşlik etti.

Buharkent ilçesinde hizmetlerini aralıksız olarak sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma çalışmasının ardından çevre temizliği gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların talebi üzerine yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otları temizledi. Ağaçların yere sarkan, kuruyan ve tehlike arz eden dallarını da budayan ekipler, son olarak Atatürk Caddesi üzerindeki kaldırım ve refüj bordürlerini boyadı. Sarı ve beyaz renkte boyanan bordürler temiz bir görüntü oluşturarak Atatürk Caddesi'ne canlılık getirdi. Buharkentli vatandaşlar yapılan çalışmalar nedeniyle başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Buharkent ilçesinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğinin önümüzdeki günlerde tüm ilçelerde devam edeceği öğrenildi.