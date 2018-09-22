Büyükşehir'den Atça'da Halk Konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta içi her gün yapılan halk konserlerine Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde devam edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası'nın sahneye çıktığı Atça'da, Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine, Aydın yöresinin türkülerinden oyun havalarına herkesçe bilinen şarkılar çalındı. Vatandaşlar sevdikleri şarkılara eşlik edip eğlenirlerken, kendilerini müzikle buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

Bu hafta Efeler'in Umurlu, Germencik'in Hıdırbeyli, Karacusu'nun Geyre ile Didim'in Akyeniköy mahallerinde de konserler verildi.

Önümüzdeki haftaki halk konserleri ise 24 Eylül Pazartesi günü Sultanhisar'ın Salavatlı Mahallesi'nde, 25 Eylül Salı günü Germencik'in Mursallı Mahallesi'nde, 26 Eylül Çarşamba günü Efeler'in Tepecik Mahallesi'nde, 27 Eylül Perşembe günü Söke'nin Bağarası Mahallesi'nde ve 28 Eylül Cuma günü Nazilli'nin Pirlibey Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Konserler saat 20.30'da başlayacak.

Aydınlıları kültür hizmetleriyle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen başkan Çerçioğlu, tüm vatandaşları halk konserlerine davet etti.