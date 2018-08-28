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28 Ağustos 2018 11:20

Büyükşehirden Çine’de halk konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşları müzikle buluşturduğu halk konserleri devam ediyor.

Büyükşehirden Çine’de halk konseri

28 Ağustos 2018 11:20

Dün Çine ilçesinin Akçaova Mahallesi’nde düzenlenen konserde Çineliler müziğe doydu.


Sevilen sanatçı Efe Dumancı’nın Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası’yla birlikte sahneye çıktığı ve yediden yetmişe yüzlerce vatandaşın katıldığı gecede, Dumancı herkesçe bilinen şarkılarla Çinelileri coşturdu.


Çineliler geçirdikleri keyifli gece için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederken konserde gönüllerince şarkı söyleyip dans ettiler.


Yıl boyunca devam edecek konserlerin bir diğeri 31 Ağustos Cuma günü Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde yapılacak.




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