Büyükşehir’den engelli vatandaşlara bahar pikniği

Pınarbaşı Mesire Alanı’nda düzenlenen Bahar Pikniği’nde hem engelli vatandaşlar ve aileleriyle birlikte piknik yapıldı hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara 16 adet tekerlekli sandalye verildi.

Tören alanına gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Vatandaşların bol bol hatıra fotoğrafı çekildiği başkan Çerçioğlu törende yaptığı konuşmada, "Hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmiyoruz. Bizim için öncelik, Aydın’a, Aydın’da yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Özellikle de engelli vatandaşlarımıza iki kat hizmet etmek bizim önceliğimiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kapıları engelli vatandaşlarımıza her zaman sonuna kadar açıktır. İhtiyaçlarınızı karşılamak için bu zamana kadar elimizden gelen bütün olanaklarla çalıştık. Derneklerimizden de şimdiye kadar hep toplumsal istekler geldi. Biz de bunları yerine getirdik" diye konuştu.

Etkinlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 adet akülü 6 adet de manuel tekerlekli sandalye verildi. Engelli vatandaşlar ve aileleri kendilerine verilen tekerlekli sandalyeler için teşekkür ettiler.