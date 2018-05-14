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14 Mayıs 2018 14:14

Büyükşehirden erik üreticisine destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da mahsulü tarlada kalan çiftçiye destek oldu.

Büyükşehirden erik üreticisine destek

14 Mayıs 2018 14:14


Erik üreticisinin tarlasında kalan mahsulünü satın alan Büyükşehir Belediyesi, erikleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. Girdi maliyetleri çok yükseldiği için erikten para kazanamadıklarını söyleyen çiftçiler, zor durumda kaldıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesine başvurdu. Ekonomik sebeplerden dolayı mahsulü tarlada kalan erik üreticine kucak açan Büyükşehir Belediyesi, tonlarca eriği tarlada satın alarak vatandaşlara dağıtmaya başladı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen yıllarda da patates, portakal, nar üreticilerinin olumsuz piyasa koşullarından dolayı tarlasında kalan ürünlerini satın alıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmıştı. Kendilerine destek olunduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden çiftçiler uygulamadan memnun kaldılar.


Başkan Çerçioğlu ise çiftçiye ilerleyen günlerde desteklerinin devam edeceğini belirtti. Çerçioğlu "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Aydın’ın çiftçilerini namerde muhtaç etmeyiz. Büyükşehir belediyesi olduğu sürece Aydın’da hiçbir çiftçinin ürünü tarlada kalmaz. Satın aldığımız ürünleri de ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz. Böylece üreticimizi de destekliyoruz. Çiftçimize, vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diyerek çiftçiyi desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.




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