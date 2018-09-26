Büyükşehir'den Esenköy'de temizlik seferberliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'ye bağlı kırsal Esenköy Mahallesi'nde temizlik ve yağmurlama alt yapı çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli ilçesindeki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehire bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Park Bahçeler Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nazilli Esenköy Mahallesi'nde temizlik seferberliği başlattı. Ekiplerin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar kapsamında ağaç budama, yabani ot temizliği çalışmaları yapıldı ve mazgallar açılarak kanallar temizlendi. Daha sonra cadde ve sokaklar süpürüldü. Temizlenen cadde ve sokaklar arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkanarak ter temiz hale getirildi. Çalışma kapsamında mahalledeki Esenköy İlkokulu bahçesindeki otlar da Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ot biçme makinalarıyla temizlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman ve AYBA Genel Koordinatörü Mefkure Karabıyık, Esenköy Mahallesi'ndeki çalışmaları yakından takip etti. Vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinleyen Büyükşehir yetkilileri, yapılan çalışmalar hakkında da mahalleliye bilgi verdi. Büyükşehir yetkilileri, Nazilli'deki çalışmaların şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde artarak devam edeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Esenköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar halkın beğenisini topladı. Çalışmaları memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, mahallenin tertemiz olduğunu söyleyerek başkan Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir personeline teşekkür etti.