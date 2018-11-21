Büyükşehirden Kabaca'da çevre temizliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü temizlik faaliyetlerine Sultanhisar ilçesine bağlı Kabaca Mahallesi'nde devam etti.

Aydın'ın 17 ilçesine altyapıdan üst yapıya birçok alanda hizmet götüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar'a bağlı Kabaca Mahallesi'nde çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani ot ve çim biçme çalışmalarının ardından ağaçların yere sarkan, kuruyan ve tehlike arz eden dallarını budadı. Ayrıca Türkmen Kahveleri Camii'nin bahçe duvarı boyandı. Yapılan detaylı temizlik kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli tarafından cadde ve sokaklar süpürüldü. Temizlenen cadde ve sokaklar arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkanarak ter temiz hale getirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu gerçekleştirdiği çevre temizliği Kabacalı vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kabaca Mahalle Muhtarı Hakkı Özsan, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun olduğunu söyledi. Büyükşehir belediyesine yaptığı taleplere anında cevap aldığını belirten Özsan, “Mahallemize en iyi şekilde hizmet eden Büyükşehir ekipleri son olarak kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Yapılan iş ortada, mahallemiz tertemiz oldu. Vatandaşlarımız da bu hizmetten çok memnun kaldı. Çalışmalardan dolayı Özlem başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim. Daha önce de mahallemizde parke taşı döşeme, mezarlığa giden yolların yapımı, mezarlığın temizliği gibi saymakla bitmeyen birçok hizmetleri olmuştu. Bu zamana kadar ne istediysek gününe yapıldı. Özlem başkana başarılar diliyorum. Her zaman Topuklu Efe ile beraberim, onunla gurur duyuyorum” dedi.