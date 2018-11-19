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Büyükşehirden Mevlid Kandili Hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili sebebiyle başta merkez Efeler ilçesi olmak üzere Aydın’ın bütün ilçelerinde lokma ve pilav hayrı gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili sebebiyle başta merkez Efeler ilçesi olmak üzere Aydın'ın bütün ilçelerinde lokma ve pilav hayrı gerçekleştirdi.


Mevlid Kandili nedeniyle 21 farklı noktada yaklaşık 30 bin kişiye lokma ve pilav dağıtıldı.


Vatandaşlar Aydın il genelinde gerçekleştirilen lokma ve pilav hayrına yoğun ilgi gösterirken, uzun kuyruklar oluşturdular. Lokma ve pilav hayrını alan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.

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