Büyükşehirden Nazilli’de halk konseri

Dün akşam Nazilli’nin İsabeyli Mahallesi’nde düzenlenen konserde Nazillili vatandaşlar müziğe doydu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası’yla birlikte sevilen sanatçı Efe Dumancı’nın sahneye çıktığı geceye yediden yetmişe yüzlerce vatandaş katıldı.

Nazillili vatandaşlar müzik dolu gece için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederken konserde şarkı söyleyip dans ettiler.

Halk konserleri yıl boyunca Aydın’ın bütün ilçelerinde devam edecek. Bir sonraki konser ise perşembe günü Kuşadası Davutlar’da düzenlenecek.