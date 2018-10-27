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Büyükşehirden Nazillili esnafa bayrak hediyesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 95.

yıldönümü nedeniyle Nazilli Altıntaş Mahalle muhtarının talebi üzerine Uzun Çarşı esnafına ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıldönümü nedeniyle Uzun Çarşı'daki işyerlerini bayraklarla donatmak için halka ücretsiz olarak Türk bayrağı dağıttı. Büyükşehir ekipleri tarafından gerçekleştirilen bayrak dağıtımına Altıntaş Mahalle Muhtarı Şükrü Ustaoğlu eşlik etti. Al bayraklarla donatılan dükkan ve işyerleri görülmeye değer manzaralar oluşturdu. Büyükşehir ekiplerinin bayrak dağıtımı, esnafların yanı sıra vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı. Türk Bayrağı hediyesi karşısında memnuniyetini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, duyarlılığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Uzun Çarşı'daki bayrak dağıtımının ardından açıklamada bulunan Altıntaş Mahalle Muhtarı Şükrü Ustaoğlu, “Türkiye'ye 95 yıl önce Cumhuriyet'i hediye eden Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz minnettarız ve teşekkür ederiz. 29 Ekim'e az bir zaman kala mahallemde olan Uzun Çarşı'da Büyükşehir ekipleriyle beraber bayrak dağıttık. Çarşımızı, Başkan Çerçioğlu sayesinde bayraklarımızla donattık. Kendisine mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.


Uzunçarşı'da birçok esnaf kendilerine hediye edilen bayrakları öperek teslim aldı ve işyerlerinin dışındaki en güzel yerlere asarak büyük bir gurur tablosu oluşturdu.

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