Büyükşehirden Nazilli'nin köylerine yangın söndürme tankeri

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Merkezde oturan vatandaşımın canı ne kadar azizse, yukarı kesimde oturan vatandaşımın da canı o kadar aziz” diyerek tam donanımlı ve 3 ton su kapasiteli yangın söndürme tankeri yaptırarak ilk etapta Nazilli ve Bozdoğan'daki 16 kırsal mahalleye verdi.

Nazilli İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen törenle tankerler mahalle muhtarlarına teslim edildi. Kırsal kesimdeki olası yangınlarda itfaiye ekipleri yetişene kadar ilk müdahale tankeri olarak kullanılacak olan su tanker arazözler muhtarları çok mutlu etti. Cep telefonu ile bağlandıkları Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Muhtarlar mutluluklarını dile getirdi.

Aşağı Yakacık Mahalle Muhtarı Muammer Fidan; “En büyük doğal afetler arasında en başlarda gelen yangınlar, hem maddi hem de manevi zararların yanısıra can kayıpları da yaşattığı için en korkulan afetlerden. Kimi insan kaynaklı kimi de doğanın etkisiyle meydana gelen yangınlara karşı tedbirlerin alınması da çok önemli. Olası bir yangın itfaiye ekiplerinin konuşlandığı yere yakınsa erken müdahale söz konusu. Ama yangın itfaiye ekiplerine uzak ise bir de kırsal alanda, ulaşımın zor sağlandığı arazilerde ise tehlike daha da büyüyor. Aşağı Yakacık Mahallesi olarak biz Nazilli'ye 35 kilometre mesafedeyiz. Bir itfaiyenin Nazilli'den Aşağı Yakacık'a gelmesi en az 45 dakika, bir saat sürer. Yangın sırasında ön çalışmalar için bu tankerleri bize vermesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kızıldere Mahalle Muhtarı Ali Pekel ise; “Kırsal yörede olmamızdan dolayı yangınlara daha seri müdahale etmemiz için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bizlere güzel bir hizmet sundu. Bize 3 tonluk yangın söndürme tankeri tahsis etti. Onun için büyükşehir belediyesine teşekkür ederiz. Nazilli'ye 20 kilometre mesafedeyiz. Zaman kaybı ve afetten bir an önce kurtulmamız bakımından iyi bir hizmet. Teşekkür ederiz” dedi.

Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır'da; “Yangın hidrantları, yangın dolapları, bunun yanısıra da 3 ton kapasiteli, 5-6 bar basınçla çalışan, 40 metreye su atabilen, üzerlerinde lensleri, hortumları, lambaları bulunan tam donanımlı 3 ton su kapasiteli yangın söndürme tankerleri verdik. Bunun verilmesinin sebebi şu; yangın başladığında itfaiye aracı oraya ulaşana kadar yangının yüzde 50'sinin yüzde 70'inin absorbe edilmesi. Yani yangın tehlikesinin önlenmesi açısından verildi. Tabi ki bu vatandaşın mağduriyetinin giderilmesidir. Sayın başkanımızın direktifleri doğrultusunda gerekli etütlerimizi yaptık. Bugün de Allahın izniyle muhtarlarımıza bunların teslimini yaptık. Teslimi yapıldıktan sonra itfaiyecilerimiz tarafından köyde bunun eğitimleri verilecek. Allah kullandırtmasın ama hayat devam ediyorsa yangın kaza bela devam ediyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş ise; “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun İtfaiye Daire Başkanımıza verdiği talimat doğrultusunda özellikle merkeze uzak olan dağ köylerinde acil ihtiyaç anında kullanılmak üzere bütün mahallelerimize bu tankerlerimizden verilmesi talimatını verdi. Yaklaşık 3 ay içerisinde ikinci partiyi veriyoruz. Bunun devamını da yapacağız. Ve en uzak mahallelerimizde bile yangından dolayı bir mağduriyet doğmaması için çalışmalarımızı yapacağız. Muhtarlarımız bu konuda sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini ilettiler. Hiç kimsenin mağdur olmaması için Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.