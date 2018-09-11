Büyükşehirden Ortaklar'da halk konseri

Dün Germencik'in Ortaklar Mahallesi'nde düzenlenen konserde Germencikliler müziğe doydu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası'nın sahneye çıktığı gecede Türk sanat müziği eserleri seslendirildi. Yediden yetmişe yüzlerce vatandaşın katıldığı gecede, vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek keyifli bir gece geçirdi. Germencikliler müzik dolu gece için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

Büyükşehir belediyesinin düzenlediği konserler yıl boyu devam edecek. Bir sonraki konser ise 11 Eylül salı akşamı Koçarlı'nın Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenecek. Daha sonra ise konserler 12 Eylül Çarşamba günü Efeler'in Çeştepe Mahallesi'nde, 13 Eylül Perşembe günü Koçarlı'nın Bıyıklı Mahallesi'nde, 14 Eylül Cuma günü ise İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde yapılacak.