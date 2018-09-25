Büyükşehirden Salavatlı'da halk konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın mahallelerinde düzenlediği halk konserlerinin 19'uncusu dün akşam Sultanhisar'ın Salavatlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Konsere genciyle yaşlısıyla yüzlerce vatandaş katılırken vatandaşlar şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Orkestrası'nın sahneye çıktığı gecede orkestra tarafından Aydın yöresinin türkülerinden, en güzel Türk sanat müziğine kadar geniş bir repertuvar seslendirildi. Vatandaşlar eşlik ettiği şarkılarla dans edip oynadılar. Vatandaşlar konseri büyükşehir belediyesinin hazırladığı konser alanının yanı sıra mahalle meydanındaki kahvehanelerden de izledi.

Kendilerine eğlence imkânı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden vatandaşlar gecenin sonunda söylenen İzmir Marşı'na hep bir ağızdan katıldılar.

Büyükşehir belediyesinin halk konserleri 25 Eylül Salı günü Germencik'in Mursallı Mahallesi'nde, 26 Eylül Çarşamba günü Efeler'in Tepecik Mahallesi'nde, 27 Eylül Perşembe günü Söke'nin Bağarası Mahallesi'nde ve 28 Eylül Cuma günü Nazilli'nin Pirlibey Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Konserler saat 20.30'da başlayacak.

Mahalleleri kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten başkan Çerçioğlu, halk konserlerine tüm vatandaşları beklediklerini söyledi.