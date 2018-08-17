Büyükşehirden serinleten uygulama

İlçedeki semt pazarında alışverişe çıkan ve 40 dereceyi bulan aşırı sıcaklarda bunalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan soğuk limonata ile serinledi. Türkiye genelinde sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uygulama başarısını göstererek birçok belediyeye örnek olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı Nazilli ilçesinde pazarcı esnafı ve vatandaşları el yapımı limonata ile ferahlattı. Görevliler limonatanın yanında verdikleri balonlarla da çocuklara mutluluk kaynağı oldu.

Nazilli İstasyon Meydanında kurulan çadırda Büyükşehir belediyesine bağlı ekipler tarafından dağıtılan limonataya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ekipler tezgâh başındaki pazarcılara da limonata dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükler soğuk limonata ile serinlerken çocuklar ise hediye edilen balonlarla mutlu oldu.

“Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uyguluyor”

Bölgenin en büyük pazarı olarak bilinen Nazilli Perşembe Pazarı’nda alışveriş yapan vatandaşlar, soğuk limonata ikramı nedeniyle Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uyguladığını söyleyen vatandaşlar, “Soğuk kış aylarında sıcak çorba ikramıyla içimizi ısıtan Büyükşehir belediyesi şimdi de yazın en sıcak günlerinde soğuk limonata dağıtarak hem serinlememizi sağladı hem de susuzluğumuzu giderdi. Bu güzel ikramlardan dolayı emeği geçen tüm görevlilere teşekkür ederiz” dediler.