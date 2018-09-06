Büyükşehir’den serinleten uygulama

Aydın’ın Söke ilçesi ki Çarşamba pazarında alışverişe çıkan ve aşırı sıcaklarda bunalan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan soğuk limonata ile serinledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi, bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı Söke ilçesinde pazarcı esnafı ve vatandaşları el yapımı limonata ile ferahlattı. Görevliler limonatanın yanında vatandaşlara şapka da dağıttı. Büyükşehir belediyesine bağlı ekipler tarafından dağıtılan limonataya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, soğuk limonata ikramı nedeniyle Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Vatandaşlar, “Soğuk kış aylarında sıcak çorba ikramıyla içimizi ısıtan Büyükşehir Belediyesi şimdi de yazın en sıcak günlerinde soğuk limonata dağıtarak hem serinlememizi sağladı hem de susuzluğumuzu giderdi. Bu güzel ikramlardan dolayı emeği geçen tüm görevlilere teşekkür ederiz” dedil.