Büyükşehirden yaza çiçek dokunuşu

Büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanındaki cadde ve bulvarları çiçeklerle ve ağaçlarla rengârenk süsleyen ekipler, vatandaşların daha ferah bir kentte yaşamasını sağlıyor.

Yılın dört mevsimi yapılan çiçeklendirme çalışmalarında yazın gelmesiyle birlikte yaz mevsimine uygun çiçekler kullanılmaya başlandı.

Turistlere yakışan tatil beldeleri

Yaz mevsimiyle birlikte turizmin canlandığı ve nüfusu normal nüfusunun çok üzerine çıkan Didim, Davutlar, Kuşadası gibi tatil beldelerinde de çalışan ekipler turistlerin aklında da kent peyzajıyla ilgili güzel anılar bırakıyorlar.

Davutlar’da bisiklet ve yaya yolu olarak yeniden düzenlenen Sevgi Yolu çiçeklendirilerek ve çevre düzenlemesi yapılarak çok daha ferah hale getirildi. Vatandaşlar özellikle sabahları ve akşamüstleri yürüyüş yapıp bisiklete bindikleri Sevgi Yolu’nu yeniden düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.

Yerli üretici destekleniyor

"Tatil beldelerimizi ziyaret eden misafirlerimizi temiz olduğu kadar çiçeklerle bezenmiş Aydın’da misafir etmekten kıvanç duyuyoruz" diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerli üreticiden alınan çiçeklerle de yerli üreticinin desteklendiğini söyledi.

Başkan Çerçioğlu Aydın’da kadına değer verildiğini söylerken "Aydın’ı güzelleştiren çiçeklerimiz kadınlarımızın alın teriyle yetişiyor. Bu çiçekleri yetiştiren kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Kazandıklarıyla ek gelir elde edip ev ekonomilerine destek oluyorlar ve çocuklarını, torunlarını okutuyorlar" diye konuştu.