Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 10:32

Büyükşehirden yaza çiçek dokunuşu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Aydın’ın tüm ilçelerini güzelleştirmeye devam ediyor.

Büyükşehirden yaza çiçek dokunuşu

06 Temmuz 2018 10:32


Büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanındaki cadde ve bulvarları çiçeklerle ve ağaçlarla rengârenk süsleyen ekipler, vatandaşların daha ferah bir kentte yaşamasını sağlıyor.


Yılın dört mevsimi yapılan çiçeklendirme çalışmalarında yazın gelmesiyle birlikte yaz mevsimine uygun çiçekler kullanılmaya başlandı.



Turistlere yakışan tatil beldeleri


Yaz mevsimiyle birlikte turizmin canlandığı ve nüfusu normal nüfusunun çok üzerine çıkan Didim, Davutlar, Kuşadası gibi tatil beldelerinde de çalışan ekipler turistlerin aklında da kent peyzajıyla ilgili güzel anılar bırakıyorlar.


Davutlar’da bisiklet ve yaya yolu olarak yeniden düzenlenen Sevgi Yolu çiçeklendirilerek ve çevre düzenlemesi yapılarak çok daha ferah hale getirildi. Vatandaşlar özellikle sabahları ve akşamüstleri yürüyüş yapıp bisiklete bindikleri Sevgi Yolu’nu yeniden düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.



Yerli üretici destekleniyor


"Tatil beldelerimizi ziyaret eden misafirlerimizi temiz olduğu kadar çiçeklerle bezenmiş Aydın’da misafir etmekten kıvanç duyuyoruz" diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerli üreticiden alınan çiçeklerle de yerli üreticinin desteklendiğini söyledi.


Başkan Çerçioğlu Aydın’da kadına değer verildiğini söylerken "Aydın’ı güzelleştiren çiçeklerimiz kadınlarımızın alın teriyle yetişiyor. Bu çiçekleri yetiştiren kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Kazandıklarıyla ek gelir elde edip ev ekonomilerine destek oluyorlar ve çocuklarını, torunlarını okutuyorlar" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç