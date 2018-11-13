Büyükşehirden Yenice'de temizlik çalışması

İl genelindeki temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karacasu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehre bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar kapsamında ağaç budama, yabani ot temizliği, çim biçme çalışmaları yapıldı. Sıkı çalışmalarıyla göz dolduran ekipler, cadde ve sokakları süpürerek tertemiz hale getirildi. Temizlenen cadde ve sokaklar arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkandı.

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çevre temizliği çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Büyükyapıcı, “Büyükşehir yasasından sonra beldeden mahalleye dönüşen Ataeymir, Geyre ve Yenice mahallelerinde yapılan detaylı temizlik çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalardan çok memnun olduğu söyleyen vatandaşların olumlu tepkileri bana da ulaşıyor. Bu güzel katkılarından dolayı Büyükşehir belediyemize candan, yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir belediyesinin hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyen Yenice Mahalle Muhtarı Cavit Paksoy, çevre temizliği çalışmasının ardından açıklamada bulundu. Muhtar Paksoy, “Gerekli ekip ve ekipmana sahip olan Büyükşehir belediyesi, ihtiyaçlarımızı teker teker karşılıyor. Herhangi bir sıkıntımız olduğunda ilgili birimin personeline ya da daire başkanına ilettiğimiz de bizlere her konuda yardımcı oluyorlar. Özlem hanım da bu zamana kadar birçok kez bizleri daire başkanlarıyla bir araya getirdi, yapılan toplantılarda istek ve taleplerimizi dinledi. Büyükşehir bürokratları da sürekli mahallemizi ziyaret etti ve isteklerimizi yerine getirdi. Bu yüzden Özlem hanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Kendisine desteklerimiz sınırsız olarak devam edecektir” dedi.