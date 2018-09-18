Büyükşehirden Yenipazar'a parke taşlı yol desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yenipazar'a bağlı Eğridere Mahallesinde yıllardır sorun olarak bekleyen bozuk yolda parke taşı döşemesi yaptı. Hizmetten memnun kalan mahalle sakinleri Başka Çerçioğlu ve ekibine teşekkür etti.

Yenipazar ilçesinin kırsal mahallelerinden olan Eğridere Mahallesi'ne Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından iki kilometrelik parke taşı döşeme çalışması yapıldı. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarıyla Aydın'ın 17 ilçesinde yol bakım, onarım ve asfalt kaplama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, Yenipazar'ın Eğridere Mahallesi'ndeki yıllardır sorun olarak bekleyen yolda yaptığı çalışma ile göz doldurdu. Hamzabali Mahallesi'nden Hacıköseler Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yol üzerindeki Eğridere Mahallesi sakinleri, yenilenen yol nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Eğridere Mahalle Muhtar Yardımcısı Aza Erdal Yıldız ise yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi mahallemizin isteklerini bir bir yerine getiriyor” dedi.

“Hizmetlerden çok memnunuz”

Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Eğridere Mahalle Muhtar Yardımcısı Aza Erdal Yıldız, “46 yaşındayım ve doğduğumdan beri Eğridere Mahallesi'nde oturmaktayım. Şu ana kadar yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Yapılan işin kötüsü olmaz derler, gerçekten de öyle. Mahallemizde güzel bir çalışma yapıldı ve ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yollarımız çok güzel oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne mahallemize yaptıkları hizmetlerden ötürü çok teşekkür ederiz” dedi.