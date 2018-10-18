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Büyükşehir'in temizlik çalışmaları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Güzelköy Mahallesi’nde kapsamlı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Güzelköy Mahallesi'nde kapsamlı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Nazilli'nin mahallelerinde yaptığı çevre temizliği çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Güzelköy sokaklarını tertemiz hale getirdi. İl genelinde temizlik yönünden ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için rutin temizlik işlerini aksatmadan sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Güzelköy Mahallesi'ndeki sokakları tazyikli su ile yıkayarak tozdan arındırdı. Büyükşehir'e bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ise yabani ot temizliği, ağaç bakım ve budama çalışması gerçekleştirdi. Yol ve kaldırım kenarındaki yabani otlar, ot biçme makineleri ile biçilerek temizlendi.


Nazilli'nin mahallelerinde yapılan temizlik çalışmasını çok olumlu bulduğunu söyleyen Güzelköy Mahalle Muhtarı Ali Sema Şen, “Aydın Büyükşehir Belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu'ndan mahallemizde böyle bir çalışma gerçekleştirilmesi için talepte bulunduk. Talebemiz hemen yerine getirildi ve ekipler mahallemizde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan hizmet mahallemiz için çok güzel oldu” dedi.

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