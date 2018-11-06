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Büyükşehrin desteğiyle Anıtkabir'e pedal çevirdiler

Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi’nden 12 bisikletçi, dernek başkanı Hümeyra Yıkılmaz öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkmak için Atatürk Kent Meydanı’ndan yola çıktı.

Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi'nden 12 bisikletçi, dernek başkanı Hümeyra Yıkılmaz öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmak için Atatürk Kent Meydanı'ndan yola çıktı.


630 kilometrelik zorlu etabı beş günde geçmeyi planlayan ekip 10 Kasım günü Ata'nın huzuruna çıkacak.


Başkan Çerçioğlu'na teşekkür


Kendilerine verdiği destek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, "Atamızın aramızdan ayrılışının 80'inci yılı nedeniyle ilimizi temsilen 12 arkadaşımızla yola çıkıyoruz. Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Anıtkabir'e, Atamıza gidiyoruz. 10 Kasım günü Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen arkadaşlarımızla Ankara'da buluşup Atamızı ziyaret edeceğiz. Oldukça heyecanlı ve gururluyuz. Atamıza Aydın'ı temsilen ulaşmayı, Atamız başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak istiyoruz” diye konuştu

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