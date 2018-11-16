Büyükşehrin mobil aracı Sultanhisar'da

Aydın'ın ilçelerini dolaşarak vatandaşlarla bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları bugün de Büyükşehir Belediyesi'nin mobil aracıyla Sultanhisar'daydı.

Vatandaşların; Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini dinleyen bürokratlar, onlara Aydın il geneline, Sultanhisar'a ve mahallerine yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, Sultanhisar'a yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

Önümüzdeki hafta da ilçeleri dolaşmaya devam edecek olan Büyükşehir belediyesi bürokratları, mobil araçla 20 Kasım Salı günü Buharkent'te, 21 Kasım çarşamba günü Köşk'te, 22 Kasım Perşembe günü Efeler'de ve 23 Kasım Cuma günü de Karpuzlu'da vatandaşlarla buluşacak ve onların büyükşehirden taleplerini dinleyecek.